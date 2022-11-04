Полиция напомнила москвичам о повышенной бдительности в праздничные выходные Фото: Артем КИЛЬКИН

Каких неприятностей стоит опасаться в праздничные дни рассказал «МК» бывший участковый уполномоченный по одному из районов на юге Москвы, капитан полиции Юрий Б.

В первую очередь, в ноябре начинают фиксировать первые случаи замерзающих в парках и на улицах пьяных людей. Другая беда, связанная с алкоголем — пьяные ссоры, которые заканчиваются травмами и даже смертельными исходами. Полицейский порекомендовал на всякий случай не вступать в дискуссии с незнакомцами.

Также в праздничные дни учащаются случаи краж. По статистике около 60 процентов грабителей жертвы сами приводят домой — это случайные знакомые, которых зовут в гости, чтобы выпить. Кроме того часты карманные кражи: из сумок, рюкзаков и карманов в толпе.

Ранее KP.RU писал, что в праздничные выходные могут активизироваться мошенники, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. Есть еще один подвид лжекоммунальщиков — грабители, которые оглушают хозяев квартиры и выносят ценные вещи.

Также серьезная проблема в выходные дни — потерявшиеся дети. Родители нередко упускают из вида своих маленьких спутников во время праздничных гуляний.