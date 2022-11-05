Производители детских товаров в Москве получают всестороннюю поддержку города - Сергунина

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Фото предоставлено: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Московские предприятия выпускают много товаров на каждый день. Среди них такие популярные, как детская одежда и обувь, средства по уходу за новорожденными и другие вещи для малышей, например, игрушки. Отечественная продукция уверенно конкурирует с зарубежными аналогам. В этом компаниям помогает город. Причем поддержка локальным брендам полагается информационная и финансовая.

«Сегодня продукцию для детей в Москве выпускают десятки малых и средних предприятий. Их товары соответствуют всем современным стандартам и отличаются высоким качеством. Город, в свою очередь, помогает столичным компаниям повышать узнаваемость их брендов и увеличивать продажи на внутреннем и внешних рынках. Для этого принят целый ряд мер поддержки бизнеса: от грантов на развитие производства до обучающих и экспортных программ, участниками которых уже стали многие предприниматели», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Такая всесторонняя помощь дает положительные результаты. Например, в прошлом году экспорт детских товаров из Москвы достиг 12,1 миллиарда рублей. Это на 23,4 процента больше, чем годом ранее. В списке основных импортеров - Казахстан, Белоруссия и Вьетнам. Иностранным покупателям чаще всего требуется детское питание, игрушки и одежда, изготовленные в Москве.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что в этом году с января по август только игрушек в столице произвели в 6,4 раза больше, чем за те же месяцы 2021 года.

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Среди мер поддержки столичных предприятий:

- программа «Сделано в Москве», благодаря которой данные о производителе и его товарах публикуются на онлай-платформе сделановмоскве.рф. Здесь можно найти все, что нужно для детей, а именно одежду и аксессуары, постельное белье, игры и игрушки, мебель и многое другое. Программа позволяет представить покупателям локальные бренды и поднять продажи. Желающим стать участниками проекта достаточно оформить онлайн-заявку. Как уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, сейчас в программе «Сделано в Москве» участвуют более 300 брендов. Среди них - 35 компаний, выпускающих товары для детей, в основном одежду;

- сервисы Московского инновационного кластера (МИК) для поиска новых партнеров, поставщиков, производственных площадок, а также уточнения информации о мерах финансовой поддержки;

- гранты. Их уже получили, к примеру, детское издательство, комбинат по производству игрушек, компания детского питания и диетических продуктов;

- бесплатное участие в экспортных акселераторах, представление своей продукции на международных выставках, бизнес-миссиях и маркетплейсах;

- бесплатные обучающие программы для дальнейшего запуска и развития бизнеса, которыми могут воспользоваться создающие детские товары социальные предприниматели.