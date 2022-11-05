Гидрометцентр: облачная погода с прояснениями и до +3 градусов ожидается в Москве 5 ноября

Атмосферное давление немного повысилось – 754 мм ртутного столба Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в субботу, 5 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха от +1 до +3 градусов. Будет дуть ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

На главной метеорологической станции (ВДНХ) в 06:00 было -0,6 градуса. Атмосферное давление немного повысилось – 754 мм ртутного столба, влажность – 80%.

В ночь на воскресенье в столице подморозит до -1…-3 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. Местами по области возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Днем также будет свежо: воздух прогреется лишь до +1…+3 градусов. Порывы ветра до 4-9 метров в секунду сохранятся.

Как сообщал KP.RU, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 6 и 7 ноября в Москве потеплеет до +5 градусов. Погода будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Ночью минусовые температуры сохранятся.