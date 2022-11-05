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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:29

Более 150 катков с искусственным льдом заработают в Москве этой зимой

Замораживать лед начнут с приходом устойчивых морозов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Катки будут работать в парках, дворах, на природных территориях и городских площадках

Катки будут работать в парках, дворах, на природных территориях и городских площадках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве отроют более 150 катков с искусственным льдом. Они начнут работать в ноябре-декабре в парках, дворах, на природных территориях и других площадках, сообщили в Телеграм-канале КГХ.

Работы по намораживанию льда начнутся, когда в столице придут устойчивые морозы. Специалисты выровняют основание катка слоем песка, затем уложат целлофан и резиновые маты, через которые пустят трубки с жидким холодильным агентом. После этого они начнут намораживать лед. Его толщина составит около 10-12 сантиметров. На последнем этапе покрытие отполируют.

На городских катках появятся пункты проката, раздевалки, туалеты, точки питания и даже пункты оказания первой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что сезон речной навигации закрыли в Москве с приходом холодов. Экскурсии по Северному речному вокзалу будут проходить без входа на крышу.