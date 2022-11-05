Информацию о незаконном хостеле на востоке Москвы проверят в Следственном комитете

СК организовал доследственную проверку после сообщения о работе нелегального хостела на востоке столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи проверят сообщение о незаконной работе хостела на востоке Москвы. Недавно в одном из Телеграм-каналов появилась жалоба от жильцов ЖК на Амурской улице о нелегальном функционировании пункта размещения, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

По словам местных жителей, один раз хостел приостанавливал свою работу. Однако через непродолжительное время здесь снова начали принимать постояльцев.

«Преображенским следственным подразделением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», - сказано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что следователи проверят данные СМИ о незаконных хостелах в Южном и Юго-Западном административных округах столицы. Сюжет об этом появился на телеканале «Россия 1». По словам жителей, в хостеле высокий уровень антисанитарии.