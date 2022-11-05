Москвичек пригласили на онлайн-курс по профессиональной переподготовке в «Технограде»

Бесплатные занятия пройдут с 8 по 17 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в центре развития карьеры комплекса «Техноград» подготовили онлайн-курс для женщин, которые хотят сменить профессию или уйти в бизнес. Бесплатные занятия стартуют 8 ноября, требуется предварительная регистрация, сообщили на сайте столичной мэрии.

Курс пройдет в рамках проекта «Мама онлайн». Слушательниц ждут четыре вебинара. На первом занятии участницам помогут выбрать направление профессиональной деятельности. Эксперты расскажут о плюсах и минусах работы по найму и в статусе самозанятого.

Темой второго занятия станут страхи и сомнения, которые возникают при смене профессиональной деятельности. Женщин научат правильно ставить цель и искать мотивацию. Онлайн-встречу проведут 10 ноября.

Затем, 15 ноября, с участницами поговорят о ресурсном состоянии. Им объяснят, где брать энергию для продуктивной работы. Специалисты также расскажут о причинах профессионального выгорания.

На последнем занятии, 17 ноября, слушательницы узнают, как повысить самооценку и побороть «синдром самозванца». Встреча пройдет 17 ноября. Спикером будет психолог и коуч Яна Харитонова.

Ранее KP.RU сообщал, что молодежный обучающий проект «Бизнес-уик-энд» начался в столице. Занятия будут проходить с 9 ноября по 21 декабря.