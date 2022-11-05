Сурикаты в зоопарке Москвы устроили ажиотаж при виде хеллоуинской тыквы

Забавным роликом в соцсетях поделились представители столичного зоосада

Сурикаты из зоопарка Москвы пришли в восторг от вида приготовленной к Хеллоуину тыквы, которую поместили к ним в вольер. Забавным роликом в соцсетях поделились представители столичного зоосада. Животные окружили новый предмет и постарались изучить его со всех сторон.

- Сурикаты восхищены, ошеломлены и как будто борются за право первым попасть в пасть высшему существу, - шутят представители Московского зоопарка.

В комментариях пользователи восхитились заботой киперов о питомцах и отметили, что сурикаты - «суетологи еще те».

Как сообщал KP.RU ранее, сурикаты поселились в Московском зоопарке в 2009 году. Это были две семейные группы. А в 2019 году у этих обитателей зоосада родилась тройня. Малыши при рождении весили каждый менее 100 граммов. Для их мамы они стали 50-м, 51-м и 52-м детенышами.