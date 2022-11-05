Бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов умер на 77 году жизни

Ушел из жизни Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы, бывший первый заммэра. Фото: МТПП

Умер первый замруководителя Департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра города, занимавшийся вопросами ЖКХ, Петр Аксенов. Ему было 76 лет. Печальной новостью поделились в Телеграм-канале Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) 5 ноября.

Уточняется, что большую часть своей трудовой жизни Аксенов посвятил Москве. Он прошел непростой путь – от рабочего на стройке и начальника стольных отраслей.

По словам президент МТПП Владимира Платонова, с бывшим заммэром столицы всегда будут связаны возведенные под его руководством жилые районы, парки, магистрали, социальные объекты и прочее.

«Высокий профессионал, многолетний друг и партнер Московской торгово-промышленной палаты, Петр Николаевич всегда был для нас образцом человеческой скромности, порядочности и высокого профессионализма», - резюмировал он.

Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Липецкой области. В прошлом он был префектом ЮАО и ЮЗАО. С 2002 по 2007 год занимал должность главы ГКХ, был первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства. Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.