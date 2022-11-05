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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:18

Бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов умер на 77 году жизни

Большую часть своей трудовой жизни Аксенов посвятил Москве
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ушел из жизни Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы, бывший первый заммэра. Фото: МТПП

Ушел из жизни Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы, бывший первый заммэра. Фото: МТПП

Умер первый замруководителя Департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра города, занимавшийся вопросами ЖКХ, Петр Аксенов. Ему было 76 лет. Печальной новостью поделились в Телеграм-канале Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) 5 ноября.

Уточняется, что большую часть своей трудовой жизни Аксенов посвятил Москве. Он прошел непростой путь – от рабочего на стройке и начальника стольных отраслей.

По словам президент МТПП Владимира Платонова, с бывшим заммэром столицы всегда будут связаны возведенные под его руководством жилые районы, парки, магистрали, социальные объекты и прочее.

«Высокий профессионал, многолетний друг и партнер Московской торгово-промышленной палаты, Петр Николаевич всегда был для нас образцом человеческой скромности, порядочности и высокого профессионализма», - резюмировал он.

Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Липецкой области. В прошлом он был префектом ЮАО и ЮЗАО. С 2002 по 2007 год занимал должность главы ГКХ, был первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства. Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.