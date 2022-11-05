Москвичи определят лучшие туристические объекты столицы для премии «Путеводная звезда»

В Москве выберут новый топ лучших туристических объектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшие туристические объекты Москвы, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Оно продлится до 23 ноября включительно. А в декабре его лидеры получат премию «Путеводная звезда», которую правительство Москвы учредило еще в 1999 году.

В 2022 году лауреаты будут определены в 23 номинациях. В некоторых из них уже собрано по 10 финалистов, в других пользователи сами могут предложить номинантов. В блоках «Гастрономия» и «Впечатления и гостеприимство», например, участвуют 80 соискателей, прошедших предыдущие этапы отбора.

На премию в номинации «Московские впечатления: выставки и музеи» претендуют выставки Третьяковской галереи, музеев-заповедников «Измайлово» и «Царицыно», парка «Зарядье» и других культурных пространств. В номинацию «Московские впечатления: для детей» в этом году попали ЦДМ на Лубянке, интерактивное пространство «Лунариум» в Московском планетарии, парк развлечений «Остров мечты» и другие проекты.

Горожане также могут проголосовать за лучшие экскурсии, парки, гастромаркеты и так далее. Вручение премии «Путеводная звезда» состоится в 23-й раз.

Ранее KP.RU сообщил, что статистика посчитала, сколько ежедневно тратят туристы в Москве. Оказалось, что в среднем эта сумма составляет 10 тысяч рублей.