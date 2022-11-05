Школу на 1110 мест с эффектными фасадами возведут в деревне Картмазово в Новой Москве

Площадь четырехэтажного здания составит более 15 тыс. кв. метров. Фото: проектное решение Фото: мэрия Москвы

В деревне Картмазово (ТиНАО) построят школу-гигант на 1100 мест с фантазийными фасадами, сообщили на сайте столичной мэрии.

Площадь четырехэтажного здания составит более 15 тысяч «квадратов». Здесь обустроят учебные кабинеты, холлы, залы общего пользования и другие помещения.

Главная особенность постройки - фасады с оптическим эффектом. При отделке здания будут использоваться металлические ламели, на них наложат цветные рейки: в зависимости от угла зрения цветовая палитра будет меняться.

Территорию школу разделят на несколько зон: спортивный блок, площадка для игр, оранжерея, парк, сад и центральная площадь. В Новой Москве в ближайшие три года планируют построить 69 образовательных учреждений. А к 2023 здесь намерен открыть 320 детских садов и школ.

Ранее KP.Ru сообщал, что ключи от новых квартир получили еще пять детей-сирот в Коломне. На приобретение недвижимости из бюджета выделили 150 млн рублей.