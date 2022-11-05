Собянин: для бизнес-сообщества Москвы запущен онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений

Сергей Собянин рассказал о расширении функционала платформы для предпринимателей Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении функционала заработавшей год назад платформы для столичного бизнес-сообщества «Открытый контроль». Разработчики учли поступающие от пользователей пожелания и добавили два сервиса.

Во-первых, на сайте появился раздел, с помощью которого можно записаться на консультацию у специалиста того или иного надзорного ведомства. Обращаться можно с вопросами по недвижимости, соцзащите, строительству, эксплуатации техники. При этом можно договориться как об онлайн-консультации, так и о встрече офлайн.

Во-вторых, на платформе появился «Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений». Введя запрашиваемые данные, любой предприниматель может узнать, насколько точно он выполняет требования к использованию участков земли и объектам нежилого фонда. Это позволит вовремя устранить нарушения или предпосылки для них и избежать лишних рисков.

- Благодаря платформе у каждого предпринимателя есть возможность найти обязательные требования к организации работы и быстро решить вопросы, связанные с проверками бизнеса, - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее KP.RU рассказал, какие меры поддержки в столице оказывают производителям товаров для детей.