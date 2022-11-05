Движение на Сретенском бульваре восстановлено после аварии с тремя автомобилями

Из-за аварии свободным для проезда остался только левый ряд Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение на Сретенском бульваре в центре Москвы в районе пересечения с улицей Мясницкой восстановлено в полном объеме, сообщает столичный Дептранс. Ранее здесь произошла авария с участием трех автомобилей. По направлению движения к Чистопрудному бульвару были перекрыты три полосы из четырех.

Как следует из видео, опубликованного в Телеграм-канале Дептранса Москвы, автомобиль Mercedes потерял управление из-за проблем с колесом и протаранил машины, притормозившие у перекрестка.

- По уточненным данным, пострадавших в дорожной аварии нет, - сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Как сообщал KP.RU ранее, инцидент произошел днем 5 ноября. Движение оставалось частично перекрытым около двух часов. Mercedes отбросило на обочину, два других автомобиля перегородили второй и третий ряд. Свободным для проезда оставался только правый ряд.