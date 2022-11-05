Николай Трубач принес букет красных роз на могилу Бориса Моисеева на 40 дней

Николай Трубач посетил могилу Бориса Моисеева на 40 дней со дня смерти артиста Фото: Мила СТРИЖ

Исполнитель хита «Голубая луна», певец Николай Трубач 5 ноября посетил могилу Бориса Моисеева и возложил к ней букет красных роз, сообщает РЕН ТВ. 52-летний артист неслучайно выбрал эту дату - в субботу исполнилось 40 дней со дня смерти Моисеева.

Вместе с Николаем Трубачом прибыл и Сергей Горох, работавший при жизни Бориса Моисеева его директором. В присутствии многочисленных поклонников артиста он также оставил на могиле цветы, но белого цвета.

Певец и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года, не пережив третий инсульт. Ему было 68 лет. Как сообщал KP.RU, в последние годы он не выступал и нечасто принимал гостей, продолжая общаться только с самыми близкими людьми. В 2010 и 2015 годах артист также перенес инсульты.