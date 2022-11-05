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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:43

Николай Трубач принес букет красных роз на могилу Бориса Моисеева на 40 дней

52-летний певец посетил Троекуровское кладбище вместе с директором артиста Сергеем Горохом
Ирина РЕБРИКОВА
Николай Трубач посетил могилу Бориса Моисеева на 40 дней со дня смерти артиста

Николай Трубач посетил могилу Бориса Моисеева на 40 дней со дня смерти артиста

Фото: Мила СТРИЖ

Исполнитель хита «Голубая луна», певец Николай Трубач 5 ноября посетил могилу Бориса Моисеева и возложил к ней букет красных роз, сообщает РЕН ТВ. 52-летний артист неслучайно выбрал эту дату - в субботу исполнилось 40 дней со дня смерти Моисеева.

Вместе с Николаем Трубачом прибыл и Сергей Горох, работавший при жизни Бориса Моисеева его директором. В присутствии многочисленных поклонников артиста он также оставил на могиле цветы, но белого цвета.

Певец и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года, не пережив третий инсульт. Ему было 68 лет. Как сообщал KP.RU, в последние годы он не выступал и нечасто принимал гостей, продолжая общаться только с самыми близкими людьми. В 2010 и 2015 годах артист также перенес инсульты.