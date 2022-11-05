Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 ноября 2022 14:02

Взрыв произошел в многоэтажном доме на Новопеределкинской улице на западе Москвы

По предварительным данным взорвался газовый баллон
Ирина РЕБРИКОВА
Помощь медиков жильцам дома не потребовалась

Помощь медиков жильцам дома не потребовалась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из многоэтажных домов на Новопеределкинской улице на западе Москвы днем 5 ноября произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ударной волной выбило окна в нескольких квартирах. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в одной из квартир второго этажа, а взорвался газовый баллон емкостью пол-литра. ЧП не вызвало пожара, а также не повредило несущих конструкций.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 ноября также взорвался газ в одном из жилых домов Сергиева Посада. Там произошел хлопок бытового газа. Травмы получил один человек. Взрыв разрушил межкомнатные перегородки и балконные блоки квартиры, а также выбил стекла. Выяснение причин находится на контроле прокуратуры Подмосковья.