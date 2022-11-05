Взрыв произошел в многоэтажном доме на Новопеределкинской улице на западе Москвы

Помощь медиков жильцам дома не потребовалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из многоэтажных домов на Новопеределкинской улице на западе Москвы днем 5 ноября произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ударной волной выбило окна в нескольких квартирах. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в одной из квартир второго этажа, а взорвался газовый баллон емкостью пол-литра. ЧП не вызвало пожара, а также не повредило несущих конструкций.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 ноября также взорвался газ в одном из жилых домов Сергиева Посада. Там произошел хлопок бытового газа. Травмы получил один человек. Взрыв разрушил межкомнатные перегородки и балконные блоки квартиры, а также выбил стекла. Выяснение причин находится на контроле прокуратуры Подмосковья.