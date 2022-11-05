Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 31-го километра МКАД

Авария произошла на внешней стороне МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На юге МКАД днем 5 ноября произошла авария с участием двух легковых автомобилей, сообщает столичный Дептранс. На внешней стороне 31-го километра Московской кольцевой рядом с поселком Дубровский столкнулись две машины.

На траффик происшествие не повлияло, оба автомобиля находятся в крайнем правом ряду и не мешают проезду остального транспорта. Причина аварии пока неясна. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.

Ранее стало известно о другой аварии, произошедшей 5 ноября в Москве. Как уже сообщал KP.RU, на Сретенском бульваре вблизи перекрестка улицей Мясницкой столкнулись три автомобиля. При этом никто не пострадал. Однако дорожное происшествие сильно осложнило движение на этом отрезке Бульварного кольца. Его восстановили в полном объеме только через несколько часов.