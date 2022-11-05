Закрытый по требованию полиции южный вестибюль станции «Маяковская» открыли

Все вестибюли станции работают в обычном режиме Фото: Павел КЛОКОВ

Ранее закрытый по требованию полиции южный вестибюль станции «Маяковская» Замоскворецкой линии метро Москвы вновь открыт, сообщает столичный Дептранс. Пассажиров не впускали и не выпускали через выходы № 2, 3, 4, расположенные в зданиях на четной стороне Садового кольца. Для входа и выхода со станции предлагалось пользоваться северным вестибюлем.

- Южный вестибюль станции «Маяковская» (выходы 2-4) открыт для пассажиров. Станция работает в штатном режиме, - говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причины закрытия вестибюля не называются.

Ранее KP.RU сообщил о временном ограничении движения на Большой Черемушкинской улице. Из-за инженерных работ с 7 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года специалисты будут перекрывать отдельные ее участки.