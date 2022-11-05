Огромные очереди выстроились в уходящий из России H&M в ТЦ на юге Москвы

Покупатели выстроились в очереди на обоих этажах двухуровневого отдела. Фото: группа «ВКонтакте» «Чертаново»

В ТРЦ Columbus на юге Москвы 5 ноября выстроились огромные очереди ко входам в отдел H&M. На входах в отдел дежурят сотрудники магазина. Покупателей пропускают в отдел небольшими группами после того, как торговый зал покидают уже совершившие покупки клиенты.

Ажиотаж спровоцировали скидки, которые сейчас увеличились до 50%. Торговая сеть спешит реализовать запасы товара перед продажей бизнеса и уходом из России.

Ранее KP.RU сообщил, что покупателям H&M приходится проходить испытание очередью и ожиданием не только, чтобы попасть в магазин, но и для оплаты товара в нем. В соцсетях пользователи писали, что в очередях к кассе им приходилось стоять едва ли не по часу.

Напомним, ажиотажные распродажи в H&M и H&M Home начались еще в августе 2022 года, когда стало известно об окончательном уходе сети из России.