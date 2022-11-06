Гидрометцентр: в Московском регионе 6 ноября погода будет облачной и без осадков

В Москве 6 ноября погода будет облачной и без осадков Фото: Ксения Высотина

Жителям Московского региона рассказали о погоде в воскресенье, 6 ноября. По данным, размещенным на сайте Гидрометцентра РФ, их ждет сухой день.

В течение суток будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице достигнет 1–3 градусов выше нуля, по области традиционно разброс больше — от минус одного до четырех градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 757 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 7 ноября ожидается температура в -1...+1 градус и небольшие, а местами даже умеренные осадки: дождь и снег. К южному ветру прибавятся порывы с юго-запада, скорость сохранится.

Ранее KP.RU писал, что 6 ноября в Московском регионе на дорогах может образоваться «технологическая гололедица». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как пояснил синоптик, она появляется из-за совсем маленького количества осадков и перепадов температур на поверхности трасс, происходящих из-за обогрева и автомобилей.