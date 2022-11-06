Московская неделя интерьера и дизайна с 1 ноября привлекла более 170 тысяч посетителей — Сергунина

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Московскую неделю интерьера и дизайна, стартовавшую 1 ноября, уже посетили более 170 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Событие объединило сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров, архитекторов и экспертов отрасли из России и дружественных государств.

«Мероприятия Московской недели интерьера и дизайна посетили уже 173 тысячи человек. С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой — площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 миллиарда рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, наиболее важными площадками Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны № 55 и № 57 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Всего задействовано 86 городских локаций, в том числе музеи и торговые центры.

В деловую программу Московской недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий в разных форматах. В них участвуют свыше 270 спикеров, среди которых эксперты отрасли и представители компаний из дружественных России стран — Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других.

Сегодня, 6 ноября 2022 года, пройдет заключительный день Московской недели интерьера и дизайна. В программе — дискуссии и мастер-классы. Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта.