Сергунина пригласила москвичей на заключительные события программы ко Дню народного единства

Фото: Московские сезоны

С 4 по 5 ноября посетители побывали на мастер-классах и лекциях, которые подготовили резиденты ВДНХ, а также на площадке цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Она разместилась на площади Промышленности. Там горожан и туристов знакомят с гастрономическим разнообразием нашей страны, все желающие могут записать видеообращения со словами поддержки военнослужащим Российской армии, сделать для них открытки своими руками. Такой возможностью уже воспользовались свыше 1,5 тысячи москвичей.

«В этом году программа ко Дню народного единства проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Тех, кто еще не успел побывать на площадках, ждут сегодня. Крупнейшая из них — ВДНХ — за два дня приняла больше 150 тысяч человек. Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России», — отметила Наталья Сергунина.

На ВДНХ проходят и другие тематические мероприятия. В центре «Космонавтика и авиация» проводили экскурсии «Люди. Единство. Космос», а в музее «Слово» посетителям рассказывали о возникновении письменности и о том, как она объединяет народы. Сегодня еще можно успеть побывать на гастрономических днях регионов в семейно-образовательном центре «Городская ферма». Там гостей ждут мастер-классы по приготовлению сырников из фермерских продуктов, а также яхны (мясное рагу) и груздянки (традиционный грибной суп славянской кухни) от шеф-поваров из Ростова-на-Дону и Новосибирска.

4 и 5 ноября прошла юбилейная — уже 10-я по счету — всероссийская акция «Ночь искусств». Она была приурочена ко Дню народного единства. Программа в Москве включала свыше 200 культурных событий — кинопоказы, спектакли, экскурсии, выставки, концерты, мастер-классы и творческие встречи. Желающие могли посмотреть прямую трансляцию мероприятий на сайте проекта. Тема московской программы — «Мы едины».

«Городские музеи, парки и другие столичные площадки, в том числе концертный зал “Зарядье”, кинотеатр “Космос” и Новый Манеж, посетили более 240 тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

На Красной площади с 5 по 7 ноября работает интерактивная экспозиция под открытым небом, посвященная истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Она состоит из нескольких тематических зон. Например, на платформе «Белорусский вокзал» представлена зенитка и вагон-теплушка.