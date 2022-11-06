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НовостиОбщество6 ноября 2022 9:15

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 402 новых пациентов с коронавирусом

5 ноября в столице из-за ухудшения состояния госпитализировали 106 человек
Мила ГЕНЬ
Врачи зарегистрировали 402 новых пациентов с COVID-19

Врачи зарегистрировали 402 новых пациентов с COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки выявили 402 случая COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Согласно ежедневной статистике, 5 ноября в столице из-за ухудшения состояния госпитализировали 106 человек.

Несмотря на все приложенные усилия врачей, не удалось спасти 13 пациентов с подтвержденным диагнозом ковид, они скончались.

5 ноября с меднаблюдения сняли 572 человека. Они полностью выздоровели и теперь могут вернуться к привычной жизни.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 234 943 случая заболевания коронавирусом, 3 044 677 человек выздоровели. При этом 46 689 ковидных пациентов с болезнью не справились.

Как ранее сообщал KP.RU, 1 ноября впервые с 5 июля 2022 года количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве оказалось менее 500. В тот же день выписали из под меднаблюдения 1062 человека. Тенденция по снижению заболеваемости в столице сохраняется.