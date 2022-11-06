Синоптик Вильфанд пообещал снег в Московском регионе 7 ноября

В понедельник 7 ноября в Москве ожидают снег Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 7 ноября, в Москве пройдет небольшой снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС. Также синоптик отметил, что со вторника по воскресенье ожидать снега не стоит из-за потепления.

Как отметил Роман Вильфанд, осадки местами будут даже умеренные. Москвичей ждут снег, мокрый снег и дождь. При этом снегопада не будет.

Со вторника в столице потеплеет. В целом в эти дни температура будет на 5-6 градусов выше нормы. Из-за более теплой температуры воздуха осадки будут небольшими и в основном в виде дождя. К концу недели в столичном регионе и вовсе установится сухая погода. Вильфанд считает, что связано это с повышающимся атмосферным давлением.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра рассказал о появлении на дорогах «техногенной гололедицы» в воскресенье, 6 ноября. Как отметил Вильфанд, естественных условий для скользких дорог нет, но вот на некоторых территориях Москвы на трассах образуется «техногенная гололедица».