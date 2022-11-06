Двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Профсоюзной улице в Москве

Двух человек госпитализировали после пожара в жилой квартире в районе Коньково Москвы Фото: Ольга Крыльцова

Квартира в районе Коньково в доме №104 по улице Профсоюзной загорелась утром 6 ноября. Сообщение в Службу 112 города Москвы поступило в 9:27. Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, горел второй ярус квартиры.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух человек и спасли двух детей. При этом два человека, среди которых один ребенок, пострадали. Их осмотрели медики скорой помощи, после чего приняли решение о госпитализации.

Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. На месте происшествия работали специалисты пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО №8 ГКУ «ПСЦ». Огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать в 10:23.

Ранее в Новой Москве загорелся строительный рынок. Огонь потушили на площади 150 квадратных метров, писал KP.RU. При ЧП никто не пострадал.