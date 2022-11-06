Полицейские поймали в Москве 17-летнего закладчика наркотиков

Следователи Москвы расследуют дело в отношении 17-летнего закладчика наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве расследуется дело о сбыте наркотических средств в крупном размере в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Молодому человеку предъявляют обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). По данным следствия, 3 ноября 2022 года он приехал в Крылатское, чтобы создать несколько тайников с закладками доз наркотиков, а также дальнейшего их фотографирования с целью фиксации координат местонахождения для последующей передачи неустановленным приобретателям в даркнете.

Полиция выявила преступную деятельность подростка и задержала его. При себе у юноши обнаружились свёртки с мефедроном. Назначена судебная химическая экспертиза. Суд же удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали 21- и 22-летних молодых людей по той же причине - создание тайников-закладок с мефедроном и гашишем.