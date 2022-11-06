Тишковец пообещал «снежные заряды» в Москве в ночь на 7 ноября

Мокрый снег и гололёд пообещали жителям Московского региона в ночь на 7 ноября Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском регионе ожидаются мокрый снег и гололедица, которые начнутся в разное время в Подмосковье и Москве. Причиной тому стал уход тёплого атмосферного фронта и постепенное охлаждение воздуха. Об этом заявил в своем Телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, тёплый атмосферный фронт сейчас находится в 350 километрах от Москвы, и вдоль раздела воздушных масс наблюдается широкая, от 150 до 200 километров, линия дождевых облаков. Чем дальше фронт будет уходить от столицы, тем ниже будет температура воздуха, однако на некоторое время он, судя по всему, задержится, так как Тишковец обещает мощное потепление на всю следующую неделю.

«В Подмосковье мокрый снег начнется с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 6 утра», - говорится в сообщении.

Всё это будет сопровождаться наледью на дорогах, поэтому водителям следует быть крайне осторожными. Корка льда прогнозируется толщиной от 0,5 до 2 миллиметров. Погода должна начать нормализовываться после 06:00 7 ноября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ожидается по-настоящему аномальная погода, с температурой воздуха до +10 градусов, что абсолютно неожиданно для второй недели ноября.