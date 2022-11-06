Собянин: В Москве завершено благоустройство двух участков «Парка Яуза» фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Благоустройство двух новых участков «Парка Яуза» в Москве закончено, о чём сегодня, 6 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. По словам чиновника, в парке появилось множество новых объектов, среди которых особенно выделяется интерактивный экоцентр.

Экоцентр «Яуза» - это мультимедийное пространство, в котором посетители могут через интерактивные инсталляции познакомиться с экологическими профессиями в разных зонах. Тут вам расскажут о том, какие бывают альтернативные источники энергии, как перерабатываются отходы, что такое экоматериалы, проведут мастер-классы и лекции.

Что же до благоустройства «Парка Яуза», то вдоль Северодвинской построено большое общественное пространство с амфитеатром. Тут же находится досуговый центр, детская площадка и фонтан. А на участке от Широкой до Енисейской появились два спортивных кластера, а также очищен местный водоём.

Так как «Парк Яуза» - это один из крупнейших экологических проектов Москвы, его развитие идёт поэтапно. По словам Собянина, сейчас парк реализован только на 60% от общей концепции.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в том же экопространстве появились три современные площадки для выгула собак.