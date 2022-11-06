МЧС предупреждает жителей Москвы о гололедице и мокром снеге 6-7 ноября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Экстренное предупреждение было опубликовано для жителей Москвы Главным управлением МЧС столицы. В нём говорится о том, что с 6 по 7 ноября город накроет снег с дождём, а дороги покроются плотной наледью.

Согласно заявлению спасателей, ссылающихся на данные специалистов Росгидрометцентра, с 19:00 6 ноября до 09:00 7 ноября в Москве ожидается снег с дождем, местами гололёд, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

Водителей просят значительно снизить скорость движения по дорогам столицы, чтобы избежать вероятности потерять контроль над автомобилем. Также рекомендуется держать большую дистанцию до следующего впереди автомобиля, отказаться от обгонов, резких перестроений и иных неожиданных манёвров, а также постараться не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что гололедица и мокрый снег ожидаются по всему Московскому региону, но в разное время.