Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве грянут морозы

В середине сентября синоптики прогнозируют морозы в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С середины ноября в Центральной России ожидается мощное арктическое вторжение. Как рассказал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, из-за этого ударят морозы. В Москве начнется метеорологическая зима.

«К следующему воскресенью энергия тепловой пушки иссякнет, и с середины ноября ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима», - написал Тишковец.

Как написал в своем Телеграм-канале синоптик, ноябрь в ЦФО начался с холодов. Средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса и более ниже положенной нормы.

Однако уже на следующей неделе в столице резко потеплеет. Об этом писал ранее KP.RU. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 7 ноября в Москве будет до четырех градусов тепла, во вторник воздух прогреется до шести.

В среду, 9 ноября, потепление продолжится - днём ожидают до плюс девяти градусов. На градус меньше будет и в следующие два дня. Пик потепления придется на выходные. 12 и 13 ноября будет до 10 градусов тепла.

Отмечается, что по климатическим нормам в столице метеорологическая зима должна начинаться с 12 ноября, однако в 2022 году она немного задержится.