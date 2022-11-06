Проект реставрации интерьеров дворца усадьбы Кусково в Москве разработают до конца года Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

До конца года в столице разработают проект реставрации интерьеров дворца усадьбы Кусково. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В 2022 году специалисты провели научные исследования, которые станут основой проекта реставрации интерьеров здания 18 века. Инициатором работ выступает департамент культуры Москвы, а контролирует их ход департамент культурного наследия города.

Разработанную документацию передадут в профильное ведомство на рассмотрение. Работы стартуют после согласования проекта и выдачи разрешения департамента культурного наследия Москвы.

Дворец имеет статус объекта культурного наследия. Его построили в период с 1769 по 1775 годы по заказу графа Петра Шереметева. Комплексной реставрацией усадьбы правительство Москвы занимается уже пять лет. В 2019–2020 годах были отреставрированы фасады главного здания. Теперь специалисты приведут в порядок внутреннее оформление дворца.

До наших дней сохранились уникальные живописные плафоны, художественно оформленный паркет, золоченая резьба по дереву, шелковая обивка стен, мраморные камины и печи, облицованные цветной плиткой.

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