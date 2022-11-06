Собянин рассказал о строительстве школ и детсадов в Москве

Собянин: Школу на 1150 учеников построят в Москве в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве продолжается строительство школ и детских садов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Так, новую школу планируют построить в Москве в 2023 году. Она будет рассчитана сразу на 1150 учащихся. В ней будут две теплицы, плодовые деревья и кустарники для того, чтобы дети могли заняться уходом за растениями.

С 2011 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 500 зданий детских садов, школ и других учреждений, связанных с образованием. Также Собянин отметил несколько проектов, близящихся к завершению. Они будут готовы уже к концу 2022 года.

- До конца года завершим все работы в новом детском саду на 300 мест в районе Косино-Ухтомский на улице Ветлужская, - говорит чиновник.

В Некрасовке строят большой образовательный комплекс для ребят разных возрастных групп, в августе этого года построили детский сад на 300 мест. До конца этого года также появится детсад на 275 воспитанников и учебный корпус на 350 учеников. А в Свиблово начали проектировать здание школы, рассчитанной на 550 учащихся.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на востоке Москвы появятся шесть новых детсадов и школ.