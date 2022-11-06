Правила приёма студентов в МГУ были скорректированы на 2023 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правила приёма в Московский государственный университет несколько изменятся в 2023 году. Абитуриенты смогут подать сразу два заявления: одно на поступление на бюджет, другое - на платную основу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ректора вуза Виктора Садовничего.

- Количество направлений подготовки, специальностей, на которые можно подать документы в МГУ, не более пяти. С 2023 года подается одно заявление на бюджет и одно на договорные места. Это изменение. Раньше было больше, - говорит ректор МГУ.

В 2022 году, например, абитуриенты могли подавать заявления не более четырёх раз подряд при отзыве ранее поданного согласия. Теперь попытки будет всего две, и одна из них на платную основу обучения. Также Садовничий отметил, что направлений подготовки для абитуриентов будет не более пяти.

- Зачисление будет проводиться на то направление или программу, по которому вы прошли по конкурсу и указали наивысший приоритет при подаче заявления, - также добавил Садовничий.

В случае же если абитуриент передумает и решит изменить свой перечень направлений, то сделать это он сможет только до завершения периода подачи документов. После него вносить изменения уже запрещено.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МГУ планирует открыть несколько школ для одарённых детей, обучающихся за пределами Москвы.