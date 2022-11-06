Потрескавшийся памятник Петру Чайковскому в Москве отреставрируют

Фото: Пресс-служба администрации Москвы

Посвящённый Петру Чайковскому памятник, расположенный на Большой Никитской в Москве, запланировали отреставрировать. К работам приступят в 2024 году. 2023 год уйдёт на то, чтобы тщательно изучить все дефекты памятника, установленного в 1954 году, и составить план реставрационных работ. Об этом пишет пресс-служба мэрии Москвы.

Памятник Петру Ильичу Чайковскому, знаменитому русскому композитору, был установлен ещё в 1954 году и сейчас находится на улице Большая Никитская возле дома № 13. Он является объектом культурного наследия и требует к себе особого внимания и осторожности в работах любого рода.

Реставраторам предстоит устранить все возникшие за долгие годы трещины и сколы, очистить монумент от разного рода потёртостей и потёков, скопившихся за всё это время, и покрыть памятник защищающими составами, чтобы продлить срок его службы.

Ранее KP.RU сообщал о том, сколько стоила установка памятника Александру III на Волхонке, поставленного там ещё в дореволюционной Москве.