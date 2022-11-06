Певица МакSим разрыдалась во время концерта в Москве

Певица МакSим расплакалась во время концерта в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в Москве прошёл концерт певицы МакSим, на который пришли по разным оценкам порядка семи тысяч человек. Программу «Я буду жить» она посвятила всем, кто переживал за Марину Абросимову (настоящее имя) во время её болезни. Об этом пишет издание StarHit.

Несмотря на то, что певица собрала многотысячный Adrenaline Stadium, позже она призналась, что поёт только для одного человека, место которого пустовало в зале. Поэтому девушка расплакалась во время концерта.

- Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда, - говорит певица.

Поклонники сразу решили, что речь идёт о болезненном расставании с любимым человеком, но МакSим не уточняла имени того, чьё отсутствие в зале причиняет ей боль. Также в её песнях, что звучали на стадионе, было немало отсылок к расставанию и личным отношениям в целом. Во время их исполнения девушка прикрывала лицо и старалась сдерживать эмоции.

Как отмечают в издании, человеком, о котором говорила певица, может быть бизнесмен Антон Петров, от которого она родила дочь. Позже пара распалась, однако мужчина продолжает помогать Марине и участвовать в воспитании ребёнка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что певице Рите Дакоте ставили капельницу за два часа до концерта в Москве. Девушка переживала из-за отсутствия близких и важных для неё людей на предстоящем выступлении.