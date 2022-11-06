Городские службы Москвы начали выборочную уборку улиц от наледи

Городские службы Москвы начнут уборку улиц от наледи с 19:00 6 ноября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с заметным ухудшением погодных условий, а также «желтым» уровнем опасности, объявленным Гидрометцентром, городские службы Москвы вывели на улицы технику и людей для локальной уборки дорог от наледи и возможных скоплений слякоти. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства столицы.

Вечером, 6 ноября, а также ночью и частично утром, 7 ноября, в Москве ожидается выпадение мокрого снега, а также образование гололедицы на дорогах из-за колебаний температуры воздуха вокруг нулевой отметки.

В 19:00 городские службы столицы начали выборочную обработку дорог города, защищающую от образования наледи. Это будет делаться не повсеместно, а лишь на тех участках, которые признаны особо опасными. В случае необходимости процедура будет повторяться.

Также в ведомстве обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательными вечером 6 ноября и ночью 7 ноября. Людей просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров, выдерживать дистанцию и отказаться от поездки, если на автомобиле всё ещё стоит летняя резина.

Ранее KP.RU сообщал о том, что привело к ухудшению погодных условий в Москве на 6-7 ноября, а также о грядущем сильном потеплении в регионе.