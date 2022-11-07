Наталья Сергунина: В Москве открылся новый набор участников программы «Академия инноваторов»

В столице стартовал новый набор в «Академию инноваторов», сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Это бесплатная городская программа развития для начинающих предпринимателей. Участников ждет курс лекций по созданию высокотехнологичного бизнеса и занятия с опытными наставниками. Финалисты смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и выйти на рынок с готовым продуктом. Заявку можно подать на сайте Московского инновационного кластера (МИК) до 18 декабря.

«К участию в программе приглашаются все, кто хочет развивать технологичные проекты: студенты, ученые, инженеры и предприниматели со всей России. Эксперты помогут им оценить востребованность их разработок, превратить идеи в стартапы, найти партнеров по бизнесу и запустить продажи. Авторы лучших решений, которые будет определять жюри, смогут воспользоваться городскими мерами поддержки инноваций. Они получат доступ к пилотному тестированию своих продуктов на специальных площадках в Москве и другим возможностям», — отметила Наталья Сергунина.

На первом этапе прошедшие отбор участники ознакомятся с лекционной частью программы. На втором они объединятся в команды по отраслевым трекам: от ИТ и медицины до инноваций в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и сфере образования. Их ждут практические занятия с экспертами, у которых есть опыт развития стартапов. Финалисты создадут простейший работающий прототип продукта и выйдут с ним на рынок.

Как рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, выпускники первого набора уже протестировали свои решения и заключили первые контракты на десятки миллионов рублей. Он напомнил, что предыдущий поток программы начался в декабре прошлого года. Тогда из более 5,8 тысячи заявок отобрали свыше 600 участников. В финал вышли 10 лучших проектов в сфере онлайн-образования, облачных решений, медицинского оборудования, экологии, строительства и других.

В прошлом году одна из команд-финалистов представила устройство для остановки кровотечения и растворения тромбов после внутрисосудистых хирургических вмешательств. Разработчики договорилась о проведении пилотных тестирований в четырех клиниках столицы. В октябре этого года проект также стал победителем премии для изобретателей «Новатор Москвы».