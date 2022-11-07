Москва предоставит гарантии на 15 миллиардов рублей по кредитам для ресурсоснабжающих организаций

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Москва может предоставить государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей по кредитам и займам для ресурсоснабжающих организаций в 2023 году, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

«Сегодня ресурсоснабжающие организации могут привлечь льготные займы от государственного института развития «ДОМ.РФ» на строительство и модернизацию значимых инфраструктурных объектов по ставке четыре процента годовых, – отметила Мария Багреева. - Проект бюджета Москвы на 2023 год предусматривает государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в качестве обеспечения по таким займам. Привлеченные средства организации смогут направить на строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики в проектах комплексного развития территорий и программы реновации».

Льготные кредиты «ДОМ.РФ» – одна из составляющих федерального проекта «Инфраструктурное меню», комплекса мер государственной финансовой поддержки развития инфраструктуры в регионах России.

«Благодаря льготным кредитам, обеспеченным госгарантиями, ресурсоснабжающие организации смогут привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на реализацию новых инвестиционных мероприятий по согласованию с городом», – добавила министр.

Заявки на предоставление гарантии принимает Комиссия по предоставлению государственных гарантий города Москвы. Обеспечением по кредиту может выступать залог имущества заемщика, банковская гарантия, поручительство юридического лица.