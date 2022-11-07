Компоненты для системы «Умная ферма» произведут в «Технополисе Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» готовится к серийному выпуску компонентов для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота «Умная ферма», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Умную ферму» разработали специалисты Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».

«В этом году на заводе «Протон» начнут производить линейку компонентов для «Умной фермы», которая позволит следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов, – отметил Владислав Овчинский. - Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях, ее тестировали в течение 1,5 месяца на ферме в Свердловской области».

Основной элемент системы – герметичная капсула. Животное проглатывает ее, та остается в желудке и фиксирует все необходимые параметры. Также в систему входит датчик хромоты, который следит за его передвижением с помощью модуля навигации. Важно, что животное при этом не испытывает неприятных ощущений.

По словам разработчиков, «Умная ферма» будет стоить существенно дешевле зарубежных аналогов, поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2-3 литра в день и контролировать качество молока. Информация с датчиков поступает на компьютер оператора через базовую станцию.

«В серийное производство мы будем выводить базовые станции с усиленной защитой от пыли и влаги, потому что на ферме повышенная концентрация различных загрязнений. После испытаний мы решили выпускать компоненты для устройства на заводе «Протон», так как на протяжении многих лет сотрудничества предприятие демонстрировало профессионализм и выполняло работу качественно», – отметил сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика», ассистент Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылев.

Завод «Протон» работает с 1972 года. Изначально это было опытно-экспериментальное предприятие, где ученые и инженеры Московского института электронной техники (МИЭТ) создавали образцы своих научных разработок, а после тестирования конструкции и технологии изготовления передавали в серийное производство.