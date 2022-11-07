Ефимов: Безработица в Москве снизилась до минимального уровня 2020 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о снижении уровня безработицы в столице. Это еще раз доказывает стабильность ситуации на рынке труда в Москве.

«Уровень безработицы к началу ноября опустился до 0,42 процента – минимального в текущем году значения, - отметил заммэра. - До этого такой низкий показатель был в апреле 2020 года».

По его словам, сейчас на городской бирже труда 30,6 тысячи зарегистрированных безработных. В этом году их стало меньше на 16,2 процента.

КОНКРЕТНО

Сегодня объединенный банк вакансий Москвы содержит более 400 тысяч позиций. Центр занятости населения «Моя работа» озвучил такую цифру - на одного официально зарегистрированного безработного приходится 13 предложений о трудоустройстве.

В рейтинге самых необходимых работодателям сотрудников в сентябре 2022 года первое место заняли специалисты в сфере образования. Здесь за месяц число нанятых сотрудников на 14 тысяч превысило количество уволенных.

За ними - разработчики программного обеспечения. Их трудоустроилось на 2,4 тысячи больше работников, чем уволилось.

Как уточнили в Департаменте экономической политики и развития Москвы, принятых на работу оказалось больше, чем освобожденных, также в сфере научных исследований – на 1,5 тысячи человек, в здравоохранении – на 1,4 тысячи, в области культуры и спорта – на тысячу.