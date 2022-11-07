Мокрый снег и до +4 градусов ожидаются в Москве 7 ноября 2022 года

Мокрый снег и до +4 градусов ожидают в Москве 7 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, в основном мокрого, и дождя ожидаются в Москве и области в понедельник, 7 ноября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице достигнет 2–4 градусов выше нуля. По области термометры будут показывать от -1 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду.

Утром местами возможна гололедица.

Атмосферное давление достигнет 753 миллиметра ртутного столба.

В ночь на вторник прогнозируют местами небольшие дожди и 1-3 градуса выше нуля. Ветер сохранит направление и немного сбавит скорость — до 3-8 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в Москве может пройти небольшой снег, местами мокрый и переходящий в дождь. Как писала KP.RU, в последующие дни на этой неделе снега ждать не стоит, а температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы.