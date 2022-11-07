Мужчина в маске и с отверткой в руках ограбил салон сотовой связи на 90 тыс. рублей в Москве

Злоумышленник напал на продавца-консультанта с отверткой. Фото: оперативная съемка Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении салон сотовой связи. Это 39-летний уроженец Мурманской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В отделение полиции обратился продавец-консультант одного из российских мобильных операторов. Мужчина сообщил, что в салон ворвался неизвестный в маске, приставил к его горлу отвертку и потребовал деньги из кассы и смартфоны. Получив, что хотел, злоумышленник скрылся. Материальный ущерб составил более 90 тысяч рублей.

Грабителя поймали. Установлено, что он избавился от маски и одежды, в которых совершал преступление. Украденное он успел сбыть. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Грабеж». Мужчину арестовали.

Ранее KP.RU сообщал, что дом 72-летнего генерал-майора юстиции в запасе ограбили в городском округе Истра. Злоумышленники похитили документы и около 150 тысяч рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.