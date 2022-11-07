Дни открытых дверей пройдут в Центрах московского долголетия с 7 по 14 ноября

Гостей центров долголетия ждут лекции, мастер-классы, интересные встречи и концертные программы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице с 7 по 14 ноября дни открытых дверей пройдут в Центрах московского долголетия. Пожилые москвичи смогут узнать о деятельности клубов и поделиться своими увлечениями, сообщается на сайте мэрии.

На протяжении недели гостей центров долголетия ждут лекции, мастер-классы, интересные встречи и концертные программы. Жители столицы старше 55 лет выберут себе занятие по интересам, например, шахматы, рисование, танцы, йога, бильярд и прочее. Инициативные граждане даже смогут организовать свой клуб.

Кроме экскурсии для пожилых москвичей подготовят уникальную программу. Так, в центре долголетия «Хамовники» пройдут мероприятия по тренировки памяти: викторины и открытые встречи интеллектуальных клубов. А в центре «Преображенское: гостям расскажут о правильном питании. Кроме того, в ЦДМ «Зябликово» состоится концерт хорового ансамбля «Русь».

Ознакомиться со всеми мероприятиями можно на сайте столичного Департамента соцзащиты населения.

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