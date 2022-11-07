В Ивантеевке пытаются найти управу на бабушек-вандалов Фото: стоп-кадр из видео

В Ивантеевке Московской области жители многоэтажки пытаются найти способ утихомирить пожилых соседок, которые занимаются вандализмом. Несколько пенсионерок «ведут борьбу» с урнами. Как сообщает «Подмосковье сегодня» в своем телеграм-канале, женщины с помощью ломов вырывают мусорки, установленные рядом с подъездом.

Урны устанавливают администрация Ивантеевки и управляющая компания. Спустя время выходит одна из бабушек и с ломом вырывает их, а затем относит поодаль от подъезда.

За месяц подобный случай происходит уже третий раз. Причины такого поведения пенсионерок остаются неизвестными.

До этого бабушки боролись с горкой, которую построили соседи для своих детей. Пенсионерки с ломом и лопатами разрушили игровой элемент, засыпали его песком и битым стеклом.

Жильцы обеспокоены поведением соседок и пытаются найти способ борьбы с ними, заваливая жалобами местные органы власти.

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