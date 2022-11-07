Собянин в годовщину парада 1941 года возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года. Фото: mos.ru.

Сергей Собянин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мэр Москвы почтил память участников легендарного парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Солдаты и офицеры, прошедшие тогда строем по главной площади страны, отправились на фронт и защищали родину в боях Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 81-я годовщина парада.

Церемония открылась выносом двух еловых венков, украшенных цветами и красными лентами. Их установили перед Вечным огнем. Затем Сергей Собянин вместе с активистами волонтерского движения столицы возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Присутствующие почтили память погибших на войне минутой молчания. Для участников церемонии играл Военный образцовый оркестр Почетного караула, торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

В России 7 ноября отмечается День воинской славы. В этот день в 1941 году на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Его проведение в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны подняло боевой дух солдат и укрепило в жителях СССР веру в победу. В параде 1941 года участвовало более 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 машины. Был запланирован и воздушный парад с участием 300 самолетов. Однако из-за сильного снегопада и пурги он был отменен.

Накануне годовщины исторического парада на Красной площади открылся интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Возле ГУМа развернулась грандиозная экспозиция, представившая десятки единиц военной техники и экспонаты тех лет. Воссоздать атмосферу ноября 1941 года помогают кадры кинохроники, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки. Например, здесь можно увидеть инсталляцию «Белорусский вокзал», зенитку и вагон-теплушку. Внутри вагона и на перроне разыгрывают театрализованные сцены проводов ополченцев.

На экранах показывают кадры уникальной кинохроники: Москва 1941 года, военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, Парад Победы 1945 года. Здесь же можно увидеть фотографии и письма московских ополченцев, а также кадры рабочих будней женщин в тылу: у фабричного станка, на стройке, при сборке пистолета-пулемета Шпагина.

Среди собранных в интерактивном музее подлинных вещей тех лет представлен уникальный экспонат - «Оскар», который в 1943 году получил советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

Интерактивный музей на Красной площади открылся 5 ноября и продолжит свою работу до 7 ноября включительно.