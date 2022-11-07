Серия викторин о Москве пройдет на «Активном гражданине» с 7 ноября по 11 декабря

Горожан ждут пять викторин об истории Москвы и ее достижениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В проекте «Активный гражданин» подготовили акцию «Вся Москва за 35 дней». С 7 ноября по 11 декабря участники смогут пройти викторины о столице, сообщается на сайте мэрии города.

Горожан ждут пять викторин в трех блоках - «История Москвы», «Мой район» и «Достижения столицы». Каждый из этапов будет открываться по понедельникам в девять утра.

Так, вопросы об истории Москвы затронут все периоды становления города – от основания до наших дней. Участников спросят о транспорте, достопримечательностях и архитектуре столицы, спортивных мероприятиях и др. А в викторине о столичных достижениях, будут говорить об умные технологии и проектах в образовании, медицине и других сферах.

За каждый правильный ответ будут зачислять по 20 баллов. По итогам викторин тысячу победителей выберет генератор случайных чисел. Они получат памятные сувениры и 1000 баллов, которые можно обменять на подарки.

Ранее KP.RU сообщал, что дни открытых дверей пройдут в Центрах московского долголетия с 7 по 14 ноября. Пожилые горожане смогут найти занятие по интересам, например, шахматы или йогу.