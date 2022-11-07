Росгвардейцы задержали в Москве мужчину за кражу из ТЦ дорогого ноутбука Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину по подозрению в краже дорогостоящего ноутбука. Вора опознал охранник торгового центра, так как минувшей ночью тот забрался в здание и обворовал островок с компьютерной техникой. Об этом пишет пресс-служба столичной Росгвардии.

Тревожный сигнал получили патрулировавшие территорию сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве, от охранника торгового центра на Пресненской набережной. Прибыв на место они выяснили, что охранник ТЦ узнал в одном из посетителей вора, укравшего минувшей ночью ноутбук из островка с электроникой.

Подозреваемого быстро задержали, им оказался 48-летний мужчина, не имеющий определённого места жительства. Ранее он переехал в Москву из одной из азиатских стран. Вину он отрицать не стал, так что вора сразу передали полиции.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали двоих рецидивистов, которые влезли в офисное здание и вынесли оттуда компьютерной техники и денег более чем на миллион рублей.