Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

Сергей Собянин 7 ноября встретился с участниками Великой Отечественной войны в Большом театре. Фото: М. Мишина/Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади. Глава города 7 ноября провел традиционную встречу с участниками Великой Отечественной войны в Большом театре.

«С праздником вас! С годовщиной парада на Красной площади 1941 года - важнейшей вехой, событием в нашей истории! – обратился глава города к московским ветеранам. - Ноябрь 1941 года - время, когда многим казалось, что Советский Союз доживает последние месяцы, а, может, и недели. Кто-то злорадно ждал краха нашей великой страны, а кто-то со страхом, но и надеждой - ждал чуда. Были потеряны огромные территории, заводы, шахты, поля. И самое страшное - это безвозвратные потери: миллионы жизней солдат, мирного населения, женщин, стариков, детей».

Сергей Собянин напомнил, что первые месяцы войны стали тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Москва оказалась последним рубежом обороны.

«Вместе с армией ополчения жители города, москвичи, вынесли на себе тяжелейшую часть, тяжелейшую роль в обороне Москвы: сражались и трудились на самых опасных участках, и во многом благодаря их мужеству и массовому героизму, страна выстояла в 1941-м и сумела собрать силы для победы в 1945 году. Наша сегодняшняя встреча в Большом театре - это, конечно, дань благодарности тем, кто защищал Москву и защищал Родину», - подчеркнул мэр города.

На встречу в Большой театр пришел 99-летний ветеран Борис Уткин – участник исторического парада 1941 года. Зал встретил его аплодисментами. Сергей Собянин тепло поздравил ветерана и его соратников, отстоявших Москву перед угрозой захвата фашистскими войсками. Мэр столицы подчеркнул, что сегодня Россия вновь столкнулась с вызовами, которые требуют решительных действий.

«На плечи уже нынешнего поколения легла огромная ответственность за родные города, за нашу страну, за ее независимость, за ее суверенитет, за ее право решать свою судьбу. И я уверен, дорогие мои, что мы сделаем все, чтобы достойно пройти эти испытания», - заключил Сергей Собянин.

В России 7 ноября отмечается День воинской славы. В этот день в 1941 году на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Его проведение в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны подняло боевой дух солдат и укрепило в жителях СССР веру в победу. В параде 1941 года участвовало более 28,5 тысячи человек.

В столице в честь 81-й годовщины парада на Красной площади открылся интерактивный музей под открытым небом. Грандиозная экспозиция посвящена истории обороны Москвы. Гости музея могут увидеть десятки единиц военной техники и экспонаты тех лет. Выставки, посвященные историческому параду, также открылись на Рождественском бульваре и в парке «Лианозово. Этнографическая деревня Бибирево».