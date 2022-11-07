Полиция проверяет информацию о нелегальных перекупщиках билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы» Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция начала проверку из-за перепродажи билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы». Правоохранительные мероприятия начались после жалобы гендиректора по безопасности управляющей компании аттракциона. Как пишет ТАСС, перекупщики приобретают билеты на официальном сайте аттракциона и продают потом с наценкой.

О старте проверки рассказали в правоохранительных органах. Сообщается, что она инициирована после заявления гендиректора по безопасности ООО «Управляющая компания «Колесо обозрения». Он пожаловался на перекупщиков, которые спекулируют билетами на аттракцион, не заключив с компанией договора.

Напомним, колесо обозрения «Солнце Москвы» высотой 140 м. открыли 10 сентября. Аттракцион находится на ВДНХ и одновременно на нем могут находиться до 450 человек. Один оборот совершается за 18 минут и 40 секунд. Колесо работает круглогодично.

«Солнце Москвы» стало подарком к 875-летию столицы, писал KP.RU. Стоимость билета на официальном сайте начинается от 550 рублей, детям до трех лет бесплатно.