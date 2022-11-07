В Москве завершились мероприятия недели интерьера и дизайна

Участниками Недели стали сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеры, архитекторы и эксперты. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В столице завершилась Московская неделя интерьера и дизайна. Крупнейшее событие в мире мебельной моды проходило с 1 по 6 ноября в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ и на площадке «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Участниками недели стали сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеры, архитекторы и эксперты из России и из-за рубежа. Ее деловые и выставочные мероприятия посетили более 173 тысяч человек. Для их проведения были задействованы около 86 локаций, в том числе музеи и торговые центры Москвы.

Деловая программа недели включала в себя более 100 событий разных форматов. На них выступили около 270 спикеров – ведущих экспертов отрасли. На столичных площадках встретились представители более 350 компаний-производителей из России, Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других государств.

Одним из самых значимых событий недели стала дискуссия «Сделано в Москве». Ее участники представили новинки и тренды в сфере дизайна. Важной частью беседы стало обсуждение мер господдержки столичных производителей мебели и отделочных материалов. Большой интерес вызвала встреча, посвященная цифровой экономике, онлайн-торговле и новых способах доставки товаров потребителям. Молодые дизайнеры и архитекторы активно участвовали в креатонах - креативных марафонах, в которых состязались студенты столичных вузов и начинающие специалисты.

Заключительный день Московской недели интерьера и дизайна объединил десятки различных мероприятий – от мастер-классов до лекций и дискуссий. Одна из встреч была посвящена теме оформления коммерческих помещений. Предприниматели обсудили с экспертами лучшие примеры дизайна интерьеров в столичных компаниях.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на Московской неделе интерьера и дизайна были заключены контракты на общую сумму 5,6 миллиарда рублей.

«С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой - площадка для взаимодействия бизнеса, как российского, так и международного», - отметила Наталья Сергунина.

Общаясь в ходе Недели интерьера и дизайна, предприниматели расширяют свои деловые связи и подписывают новые контракты. Посетители выставок знакомятся с лучшими трендами в мире дизайна. Так, в 57-м павильоне ВДНХ организаторы собрали всё для квартир и частных домов: готовые мебельные, интерьерные, дизайнерские идеи. Например, здесь можно было увидеть мебель будущего – красивые и эргономичные предметы интерьера, созданные в лучших традициях высокой мебельной моды. Кроме того, многие образцы можно было купить с приятными скидками. А в 55-м павильоне были показаны варианты для деловых и социальных пространств с акцентом на планировочные, инженерные и строительные решения.