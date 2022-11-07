Посты для быстрой записи на прием появились в двух онкоцентрах Москвы

В каждом из онкоцентров работаю по два поста записи. Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве пациенты двух амбулаторных онкологических центров теперь могут быстрее записаться на исследование. Речь идет о городской клинической онкологической больнице №1 и о больнице им. С.П. Боткина, сообщили на сайте мэрии города.

Это стало возможно после запуска пилотного проекта по созданию постов записи. С помощью сервиса горожане могут единовременно записаться на необходимые процедуры и диагностику, а также на консультации с врачами. Обычные информаты не позволяют увидеть одновременно свободные даты для нескольких назначенных исследований.

В каждом из онкоцентров работаю по два поста. Более 50% записей на прием осуществляются по ним.

Напомним, в 2019 года Москва перешла на новый стандарт оказания онкологической помощи. В городе открылось шесть центров для больных раком. В новых учреждениях работают узкоспециализированные врачи и высокотехнологичное оборудование.

Ранее KP.RU сообщал, что вертолетная площадка появится на территории городской больницы имени Вересаева в Москве. Санавиация будут доставлять срочных пациентов в больницу.