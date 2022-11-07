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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 13:52

Обвиняемый в крупном мошенничестве Евгений Пчелкин умер в суде Москвы

Мужчине стало плохо, ему попыталась оказать первую помощь, но спасти его не удалось
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Обвиняемому пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, но он умер

Обвиняемому пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, но он умер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в суде умер обвиняемый в особо крупном мошенничестве Евгений Пчелкин. Подсудимому было 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда.

Мужчине попытались оказать первую медицинскую помощь прямо на месте, однако он скончался. Причина смерти не уточняется.

«В Мещанском суде 47-летнему подсудимому Евгению Пчелкину стало плохо. Ему пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, однако спасти его не удалось», — сообщили в суде.

Евгений Пчелкин обвинялся в мошенничестве в особу крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Мужчина находился под стражей, данную меру неоднократно продлевали.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве суд отправил в СИЗО ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Защита пока не обжаловала решение об аресте.